(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la propria disponibilità a incontrare Vladimir Putin in Turchia, di persona: "Aspettiamo una cessazione del fuoco completa e duratura, per fornire la base necessaria alla diplomazia. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Di persona. Spero che questa volta i russi non cercheranno scuse". Ma Kiev accusa Mosca di "attacchi" nella notte con più di cento droni.