Guida (Binance): “Importante che pubblico abbia conoscenza delle potenzialità”

(Adnkronos) – “È importante che il pubblico abbia consapevolezza e conoscenza” delle potenzialità offerte da blockchain e cripto-attività. Binance “ha da tempo avviato un progetto – Binance Academy – che offre materiale dedicato all’istruzione e formazione su questa tecnologia e sui suoi usi. Ad oggi più di 45 milioni di persone hanno utilizzato il contenuto di Binance Academy”. Lo afferma all’Adnkronos il ceo di Binance Italy, Gianluigi Guida. In Italia “abbiamo già svolto partnership con università e con attori di primo piano nella formazione e continueremo a cercare di coinvolgere il maggior numero di persone e far scoprire i benefici di questa tecnologia” aggiunge. Binance “intende consolidare la propria posizione come leader del settore, sia a livello globale che locale, di pari passo con la diffusione di attività formative volte a creare sempre più fiducia nell’utente verso questa nuova tecnologia” conclude Guida. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)