Guida (Binance): “Mercato sta maturando, periodo interessante”

(Adnkronos) – Il mercato delle cripto-attività “sta maturando”. Da fine 2024 a oggi “il periodo è stato sicuramente interessante – dice all’Adnkronos il ceo di Binance Italy, Gianluigi Guida -, ma siamo ancora agli inizi”. “Notiamo un certo interesse da parte dei player istituzionali più tradizionali, che si stanno affacciando sempre di più in questo settore. Questo secondo me andrà sempre più a crescere” aggiunge. Secondo il ceo il 2025 “è un anno interessante per le altcoin che stanno vivendo un momento di rialzo. Bnb (la criptovaluta di Binance) ha toccato il suo massimo storico e sta trascinando le altre cripto”. Un altro evento importante dell’anno corrente è stato “il recente taglio di interesse da parte della Fed. Storicamente al taglio dei tassi è poi conseguito un aumento dei valori del mercato cripto. Vedremo cosa succederà quest’anno”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

