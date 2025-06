(Adnkronos) –“Terapie Long Acting per Hiv una svolta, ora disponibili anche in Campania”. Cosi Vincenzo Esposito, direttore Malattie Infettive Ospedale Cotugno Napoli su come le nuove terapie a lunga durata migliorino aderenza, qualità della vita e riducano lo stigma delle persone con Hiv. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)