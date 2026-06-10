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Hydrogen Expo 2026: Bialetti (Arco Technologies), ‘occasione per diffondere la cultura

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“Per noi questa Fiera è importante per informare gli utenti e clienti di cosa significa idrogeno e dove può essere l’applicazione più importante e necessaria, non tanto per un discorso green, ma proprio per l’utilizzo in sé, soprattutto in ambiente industriale, non tanto nell’automotive stradale, dove già ci sono di grossi player. Crediamo in questa fiera e stiamo cercando di dare istruzioni il più possibile tramite l’università che sono sullo stand e al pubblico che si avvicina per la prima volta a questo settore abbastanza importante”. Lo ha detto Alessandro Bialetti, Direttore Vendite Marketing Arco Technologies, alla V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

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