Hydrogen Expo, Ghiglia (Sitav): “Progetto ideato alla prima edizione è ora è realtà”

(Adnkronos) – “Abbiamo sviluppato una locomotiva merci alimentata a idrogeno tramite fuel cell. L’abbiamo presentata al primo giorno dell’Hydrogen Expo. E’ un progetto che per essere messo a terra ha richiesto qualche anno, è stato autofinanziato e ha visto la collaborazione dell’Università di Genova per la parte di ricerca e sviluppo, perché abbiamo deciso di fare non solo la locomotiva, ma anche il powertrain di nostra proprietà”. A dirlo Antonio Ghiglia, presidente Sitav, a margine della quarta edizione di Hydrogen-Expo, la principale mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions capitanata da Fabio Potestà, in svolgimento negli spazi di Piacenza Expo dal 21 al 23 maggio 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)