Ict, presentato il secondo rapporto  “Ricerca e Innovazione Ict in Italia”

(Adnkronos) – Palazzo dell’Informazione a Roma ha fatto da cornice alla presentazione della seconda edizione dello studio “Ricerca e Innovazione Ict in Italia”, realizzata da Anitec-Assinform in collaborazione con Apre, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Il Rapporto ha evidenziato un aumento dell’1,5% nella spesa per R&S intra-muros nel settore Ict, raggiungendo i 2,5 miliardi di euro nel 2022 con quasi la metà della spesa concentrata nel settore del software e dei servizi IT, e un aumento del 7,1% presso le aziende di produzione di hardware. Ritornando ai livelli pre-pandemia, invece, il settore Ict è al primo posto per volume di investimenti nella ricerca e sviluppo intra-muros nel 2022 e si conferma pilastro vitale per la competitività dell’economia italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)