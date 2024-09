Il microbiota e le malattie respiratorie. Quanto serve l’antibiotico?

(Adnkronos) – E’ quello che talvolta accade quando batteri del microbiota intestinale vanno ad occupare impropriamente l’ambiente polmonare alterando la composizione della microflora che abitualmente è ospitata nel polmone normale. Si perché, differentemente da quel che in passato si pensava, anche i polmoni hanno un loro microbiota e le loro funzioni possono essere influenzate da flussi batterici provenienti da altre sedi, tra le quali soprattutto l’intestino attraverso il cosiddetto “asse intestino-polmone”. D’altro canto, è noto da tempo che in alcune malattie croniche, come la fibrosi cistica o l’asma, la composizione del microbiota polmonare devia dal suo assetto fisiologico per acquisire caratteristiche anomale con presenza di batteri di provenienza intestinale come Pseudomonas aeruginosa, Neisseiria, Veillonella. Nella recente letteratura scientifica in più circostanze sono stati riportati gli effetti del microbiota sulle risposte immunitarie contro le infezioni respiratore che, in condizioni normali, verrebbero efficacemente controllate da un dialogo “costruttivo” tra batteri in movimento lungo l’asse che dall’intestino porta ai polmoni e viceversa. E’, pertanto, indispensabile che la composizione qualitativa e quantitativa dei microbioti sia il più possibile improntata alla normalità e all’equilibrio tra i diversi generi batterici che ne fanno parte. Obiettivo primario di chi si occupa di microbiota è, dunque, quello di mettere a punto efficaci strategie, tanto preventive quanto terapeutiche, in grado di stabilire e mantenere un’opportuna condizione di equilibrio batterico senza ricorrere a terapia antibiotica, magari puntando sull’impiego di probiotici adatti a contrastare e sostituire quei microrganismi “cattivi” risultanti in eccesso in corso di patologia. Venerdì 27 settembre saranno questi gli argomenti intriganti e, alle soglie dell’autunno, quanto mai attuali, della prossima puntata di “IGEA – la medicina dal mito all’intelligenza artificiale”, il format curato dall’immunologo Mauro Minelli che raccoglie in unico contenitore aggiornamenti medici ed approfondimenti relativi alla salute, con consigli terapeutici, commenti e novità tecnologiche della medicina nell’era degli algoritmi. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)