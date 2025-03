Il piatto tipico della cucina Italiana che piace in tutto il mondo

(Adnkronos) – Nell’ambito della seconda edizione di RentVolution, promossa da SoloAffitti, sono stati presentati i dati relativi al 2024 dell’Osservatorio sulle locazioni di SoloAffitti, da cui emerge una crescente tendenza a preferire l’affitto all’acquisto, soprattutto tra i giovani, e il timore dei proprietari ad affittare gli immobili a causa di morosità e lentezze processuali. Nonostante ci siano circa 10 milioni di case sfitte in Italia, infatti, trovare casa resta difficile. Svoltasi alla Camera dei deputati a Roma e intitolata ‘Contratti flessibili e più case sul mercato: il futuro dell’affitto’, l’edizione 2025 di RentVolution è stata anche l’occasione per discutere della proposta a cui SoloAffitti sta lavorando per migliorare aumentare l’offerta di case in locazione e mitigare la crisi degli alloggi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)