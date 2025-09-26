“Il rischio come incertezza: il contributo della filosofia”

(Adnkronos) – Malvina Ongaro – ricercatrice di filosofia della scienza al dipartimento di ingegneria civile e ambientale – Politecnico di Milano – spiega come la filosofia della scienza aiuti a comprendere il ruolo di valori etici e politici nella ricerca scientifica. Il rischio è inseparabile dall’incertezza, e non sempre può essere rappresentato con strumenti probabilistici. Le decisioni richiedono quindi strumenti diversi e la consapevolezza che i numeri delle analisi non bastano da soli: vanno integrati con altre considerazioni per scelte equilibrate. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)