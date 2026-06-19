Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News 19 Giugno 2026 14:31 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace Video News Cozzoli: (ADS) : “Innovazione tecnologica nostra sfida per autostrade più sicure e moderne” Video News Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro Video News Energia, BaxEnergy presenta il primo Piano Industriale Video News Energia, Tundo (BaxEnergy), “Con il Gruppo Yokogawa salto industriale importante” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.8 ° C 36.5 ° 35.3 ° 31 % 1.3kmh 11 % Ven 34 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Mar 38 ° Ultimi articoli Primo Piano Travolta da un’auto mentre attraversa al Galluzzo: muore una 74enne Lavoro Note spese? 1 lavoratore su 5 rinuncia a chiedere rimborsi per timore di essere giudicato Sport nazionale Dalle Marche a Infantino, il pallone artistico di Benito Macerata protagonista a New York Sport nazionale Protti e il cancro al colon, oncologo: “attenzione a anemia, calo di peso e alterazioni intestinali” Sport nazionale Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: “Un match su 4 in condizioni estreme” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video news Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona”