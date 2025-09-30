Imprese: Change Up di Archiva Group mette al centro il fattore umano nello sviluppo del business

(Adnkronos) – Con un evento che ha coinvolto oltre 300 decisori aziendali, Archiva Group ha chiamato a raccolta alla Camera di Commercio di Verona la business community italiana per l’edizione 2025 di Change Up. L’appuntamento, che si conferma per il quinto anno, ha voluto porre l’attenzione sul ruolo decisivo delle persone, e dunque sull’importanza del fattore umano, in uno scenario caratterizzato dall’emergere di nuove intelligenze e da spazi digitali in continua evoluzione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)