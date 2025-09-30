23.7 C
Firenze
martedì 30 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Imprese: Change Up di Archiva Group mette al centro il fattore umano nello sviluppo del business

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Con un evento che ha coinvolto oltre 300 decisori aziendali, Archiva Group ha chiamato a raccolta alla Camera di Commercio di Verona la business community italiana per l’edizione 2025 di Change Up. L’appuntamento, che si conferma per il quinto anno, ha voluto porre l’attenzione sul ruolo decisivo delle persone, e dunque sull’importanza del fattore umano, in uno scenario caratterizzato dall’emergere di nuove intelligenze e da spazi digitali in continua evoluzione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.7 ° C
24.1 °
23.1 °
50 %
2.2kmh
20 %
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (12)Almanacco (12)Serie C (12)arresto (11)campionato (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati