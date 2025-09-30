23.7 C
Imprese: Fini (Archiva Group), ‘Con le nostre persone governiamo processi Ai’

(Adnkronos) – “Archiva, che oggi conta più di 2500 clienti e più di 250 dipendenti, ha fatto la scelta strategica di continuare ad avere il governo di tutti i servizi che eroga. Anche in ambito di Ai generativa, implementiamo algoritmi di nostra proprietà, con le nostre persone in continuo skilling o reskilling. Questo ci permette di avere il governo totale degli algoritmi che andiamo a implementare e dei dati su cui questi lavorano”. Lo ha detto Samuele Fini, Sales Director – Applied Solutions di Archiva Group, all’evento ‘Change Up’, organizzato dall’azienda per la business community italiana, alla Camera di Commercio di Verona. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

