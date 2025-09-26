18.4 C
Imprese, in Fiera Milano nasce la prima Casa del Made Italy

(Adnkronos) – Firmato presso la sede di Fondazione Fiera Milano il protocollo per avviare un rapporto stabile e continuativo di collaborazione a livello territoriale tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, a beneficio dell’imprenditoria, delle filiere locali e del Made in Italy. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, e Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera Milano hanno anche annunciato la nascita della prima Casa del Made in Italy in una fiera, che sarà ospitata negli spazi del Centro Servizi del quartiere espositivo di Rho. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

