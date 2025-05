Imprese, Minini (Federated Innovation @Mind): “Salute, costruzioni e digitale focus dei 5 progetti”

(Adnkronos) – “I tre mondi su cui si focalizzano i 5 progetti flagship sono la salute, l’ambiente costruito e il digitale. Un progetto si concentra sul convogliare i dati sanitari in un data base, un altro sul trasferire la salute dei cittadini sul territorio” per una maggiore prossimità ed ottimizzazione, “il terzo sulla ricerca di nuove maniere di costruire la città e gli edifici, il quarto sull’efficientamento dell’uso dell’energia e dei materiali nei processi di rigenerazione urbana, un altro ancora, infine, sullo studio di una comunità digitale per quando arriveranno gli studenti di Mind”. Così Stefano Minini, direttore generale di Federated Innovation @Mind, alla conferenza di presentazione di “Building Tomorrow”, l’iniziativa dedicata a plasmare il futuro dell’open innovation a Mind e di cui fanno parte progetti flagship e collaborazioni strategiche che guideranno le attività della rete di aziende basata a Mind. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)