Incendio Roma, evacuata sede Rai di via Teulada: programmi interrotti – Video

(Adnkronos) – Evacuati in via precauzionale i lavoratori delle sedi Rai di Teulada, Goiran, Gomenizza, via Novaro e insediamenti limitrofi a causa del violento incendio divampato a Monte Mario. “Alle 16.15 sono scattate le sirene, stavamo registrando i programmi ma ci hanno detto di lasciare immediatamente l’edificio – raccontano all’Adnkronos alcuni giornalisti – Si vedevano le fiamme, abbiamo avuto paura ma da subito è stato tutto sotto controllo. Ci hanno fatto uscire in fila indiana e mandato a casa”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)