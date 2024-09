(Adnkronos) – La banca digitale Ing ha presentato a Milano “E’ davvero ING?”, la nuova funzione lanciata dall’istituto bancario, attraverso cui i clienti possono verificare immediatamente se chi riceve una telefonata sul proprio smartphone a nome di Ing sia effettivamente un dipendente della banca digitale. Un passo in avanti per contrastare un problema sociale come quello delle truffe e promuovere la cultura della verifica. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)