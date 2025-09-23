18.9 C
Inps: Fava, ‘ai giovani tutto il nostro sostegno’

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sosteniamo i giovani con ‘Inps per i giovani’, uno spazio digitale per gli under 35 che li aiuta a conoscere i propri diritti, le pensioni, la previdenza e i servizi. Il bonus giovani, che dà la possibilità agli imprenditori di assumere a tempo indeterminato con un esonero totale contributivo fino a due anni e siamo vicini ai nostri ragazzi all’estero, attraverso l’educazione previdenziale”. Così Gabriele Fava, presidente dell’Inps, l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, intervenendo a Milano, all’evento ‘Dove va l’Italia. Lavoro, pensioni, giovani’. Un incontro organizzato per stimolare un dialogo costruttivo sulla capacità di innovare e di costruire un’Italia più forte da consegnare alle nuove generazioni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

