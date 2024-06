Investimenti spagnoli in Italia: il Barometro rileva una forte Crescita

(Adnkronos) – 15 miliardi di euro investiti, 71 mila posti di lavoro e un modello imprenditoriale considerato strategico dalla quasi totalità delle imprese spagnole, sono solo alcuni dei numeri emersi durante la presentazione della I edizione del “Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia”, elaborato da Analistas Financieros Internacionales (AFI) e lanciato dalla Camera di Commercio di Spagna in Italia, dalla Camera di Commercio di Spagna e dall’Ambasciata di Spagna in Italia.

L'evento ha evidenziato come nel 2022 gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) spagnoli in Italia siano aumentati del 62%. Secondo l'indagine, le telecomunicazioni hanno rappresentato il 34% degli investimenti spagnoli nel Paese, con un aumento di quasi 5 miliardi di euro. Altri settori privilegiati sono stati le assicurazioni (11,2%), le forniture energetiche (10,6%) e il commercio all'ingrosso (9,9%).

Il Presidente della Camera di Commercio di Spagna in Italia, Luigi Patìmo, ha sottolineato come, nonostante siano passati 70 anni dalla nascita della Camera, il suo spirito sia rimasto invariato: supportare le imprese spagnole affinché possano accelerare gli investimenti in Italia. Tanto è stato fatto ma c'è ancora troppa burocrazia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)