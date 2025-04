Irene Grandi: “Sanremo? Ci riprovo l’anno prossimo, forse non da sola”

(Adnkronos) – Una vera icona della musica italiana: un’artista che ha saputo attraversare generi e decenni, collaborando con alcuni dei nomi più importanti del nostro panorama musicale. Dagli esordi negli Anni 90 con successi come ‘Fuori’ e ‘TVB’ fino alle più recenti sperimentazioni, passando per indimenticabili partecipazioni a Sanremo e Festivalbar, la carriera di Irene Grandi è un viaggio attraverso la musica. L’artista, ospite dell’Adnkronos, racconta il suo nuovo singolo ‘Favola’ e il tour estivo in partenza a fine maggio. Tra ricordi e la passione per lo yoga, nei piani di Grandi anche Sanremo: “Mi piacerebbe riprovarci il prossimo anno, forse non da sola”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)