Israele, attacco all’Iran. Netanyahu: “In gioco la nostra sopravvivenza” – Video

(Adnkronos) – Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran per garantire la propria “sopravvivenza”. E’ il messaggio che il premier israeliano Benjamin Netanyahu diffonde dopo l’avvio dell’operazione Leone Nascente, che ha lo scopo di “ridurre la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele”. L’attacco, ha detto il premier, durerà “molti giorni”. “Abbiamo colpito al cuore del programma di arricchimento nucleare dell’Iran”, ha dichiarato Netanyahu in un discorso televisivo registrato. “Abbiamo colpito al cuore del programma di armamento nucleare dell’Iran. Abbiamo preso di mira il principale impianto di arricchimento iraniano a Natanz. Abbiamo colpito i principali scienziati nucleari iraniani che lavorano alla bomba iraniana. Abbiamo colpito il cuore del programma missilistico balistico dell’Iran”. “Lo scorso anno l’Iran ha lanciato 300 missili contro Israele. Presto questi missili potrebbero avere testate nucleari, è una minaccia intollerabile che va fermata”, ha detto. “L’Iran e i suoi alleati stanno cercando di avvolgere Israele in un anello di fuoco”, ha aggiunto, evidenziando le operazioni compiute da Israele contro Hamas e Hezbollah. “Non siamo in lotta con il popolo iraniano, ma con la dittatura che vi opprime. Non lasceremo che il regime più pericoloso arrivi ad avere le armi più pericolose. Non avevamo altra scelta: agire. E agire ora”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)