‘Italia di Moda’: Pompei (Deloitte Central Mediterranean), ‘mostra celebra Italia e Made in Italy’

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare questa mostra in questo luogo speciale come la chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, che oggi è la nostra gallery Deloitte, che abbiamo voluto dedicare a eventi interamente intitolati all’arte e alla cultura. L’abbiamo inaugurata a maggio, oggi siamo molto felici di poterla celebrare di nuovo con questa mostra che è un combinato tra una celebrazione dell’Italia nei suoi luoghi bellissimi dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista imprenditoriale, con il meglio dell’Italia, del made in Italy, della moda che ci ha reso famosi in tutto il mondo”. Sono le parole di Fabio Pompei, ceo Deloitte Central Mediterranean, in occasione della presentazione in anteprima di “Italia di Moda”: il progetto fotografico di Andrea Varani con Ludmilla Voronkina Bozzetti, che attraversa le 20 regioni italiane, raccontandone l’anima, in mostra presso la Galleria Deloitte, nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, un gioiello del XVI secolo che oggi fa parte del Campus Deloitte. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

