‘Italia di Moda’: un viaggio artistico e umano all’insegna delle bellezze del Made in Italy

(Adnkronos) – Il fotografo Andrea Varani e la top model internazionale Ludmilla Voronkina Bozzetti hanno intrapreso un viaggio artistico e umano durato un anno, che attraversa le 20 regioni italiane, raccontandone l’anima attraverso 46 scatti in cui la moda si fonde con il territorio, la cultura e le emozioni. La mostra, intitolata “Italia di Moda” è stata presentata in anteprima presso la Galleria Deloitte, nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, a Milano, un gioiello del XVI secolo che oggi fa parte del Campus Deloitte. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

