‘Italia di Moda’: Voronkina Bozzetti, ‘progetto nato da grande amore verso eccellenze italiane’

martedì 23 Settembre 2025
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Il progetto Italia di moda nasce dal nostro grande amore verso l’Italia e di voler raccontare le grandi eccellenze italiane come i paesaggi, le città, le produttività, ma anche le storie delle persone che sono dietro a tutto questo. Nel corso di un anno abbiamo affrontato il viaggio in venti regioni, dal freddo del mattino durante gli scatti a Venezia, agli scatti a Roma con il caldo che ci faceva sciogliere il gelato”. A dirlo all’Adnkronos la top model internazionale Ludmilla Voronkina Bozzetti, all’evento di presentazione in anteprima di “Italia di Moda”: il progetto fotografico di Andrea Varani con Ludmilla Voronkina Bozzetti, che attraversa le 20 regioni italiane, raccontandone l’anima, in mostra presso la Galleria Deloitte, nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, un gioiello del XVI secolo che oggi fa parte del Campus Deloitte. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

