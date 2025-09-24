18.1 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia Economia n° 38 del 24 settembre 2025

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ita Airways entra in Alis: rafforzata l’alleanza per il made in Italy e la mobilità sostenibile; Università: la Bicocca di Milano celebra i sei anni di mandato della rettrice Iannantuoni; Eni e la sfida della Just Transition: innovazione, competenze e alleanze per il futuro sostenibile; Previdenza complementare: Arca Fondi e Itinerari Previdenziali lanciano proposte per il futuro; La Co-Intelligenza Urbana al centro del primo incontro della Forum Mobility & Smart City; La Puglia cresce e attrae investimenti, un focus in Fiera del Levante a Bari; Itinerari Previdenziali e Cida presentano report su mancata rivalutazione pensioni in Italia; Giovani: A Roma il premio “60 Under 30 che stanno cambiando il Paese”; Università: Codau 2025, Atenei tra cooperazione e competizione al convegno dei direttori generali; Salone Nautico, presentato il progetto Sustainable Finance Lab. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.1 ° C
18.8 °
15.9 °
66 %
3.1kmh
40 %
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Gaza (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati