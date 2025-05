(Adnkronos) – “E’ molto importante sostenere le startup in Europa. E’ entusiasmante far parte di un gruppo di persone appassionate, che costruiscono e usano la tecnologia per il bene comune. Rome Startup Week è un ecosistema per creare connessioni importanti ” Queste le parole di Jack Dunn, product manager Vinted, durante la quinta edizione di Rome Startup Week 2025 al Gazometro di Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)