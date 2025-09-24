22.4 C
Jesse Williams torna con ‘Hotel Costiera’: “Opportunità per Usa di guardare oltre propri confini”

Video News
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nella nuova serie Prime Video ‘Hotel Costiera’, la star di ‘Grey’s Anatomy’ Jesse Williams – qui anche in veste di produttore esecutivo – interpreta Daniel De Luca, un ex marine americano di origini italiane che torna in Italia, la terra della sua infanzia, per lavorare come ‘problem solver’ in uno dei più lussuosi hotel del mondo, situato sulla spettacolare costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell’albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima.  
Lo show – disponibile dal 24 settembre in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Danimarca, Norvegia, Turchia e nei Paesi di lingua inglese, Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda – è diretto dal regista Adam Bernstein, che vanta una lunga carriera nella serialità grazie ai successi di ‘Breaking Bad’ e ‘Fargo’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

