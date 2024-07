L’Amerigo Vespucci conclude tappa Los Angeles del Tour mondiale: inaugurato primo Villaggio Italia

(Adnkronos) – Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare già ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ha concluso la sua tappa di Los Angeles in California. Proprio nella tappa di Los Angeles è stato inaugurato il primo Villaggio Italia, l’Esposizione Mondiale Itinerante pluriennale delle eccellenze italiane che per altre sette tappe affiancherà il tour del Vespucci, che in 6 giorni di sosta – dal 3 all’8 luglio – ha registrato numeri eccezionali: 72 mila i visitatori che hanno ammirato la nave più bella del mondo e le eccellenze del Made in Italy in esposizione al Villaggio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)