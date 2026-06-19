L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News 19 Giugno 2026 19:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Carica altri Firenze cielo sereno enter location 28.8 ° C 28.8 ° 28.2 ° 17 % 1.4kmh 2 % Ven 28 ° Sab 37 ° Dom 38 ° Lun 38 ° Mar 37 ° Ultimi articoli Lavoro Italia-Usa, Crolla (AmCham Italy): “In momenti crisi non chiudersi, rafforzare partnership economiche” Primo Piano Fiorentina, c’è il programma delle amichevoli estive: primo test con la Primavera campione d’Italia Sport nazionale L’intervista ‘colorita’ al Queen’s costa salata a Moutet, multa di 40mila dollari per linguaggio inappropriato Sport Pontedera, Simone Quintieri è il nuovo direttore sportivo: conti in regola per l’eventuale riammissione in Serie C Salute e Benessere Social, abuso di Instagram può alterare la percezione del proprio corpo, lo studio SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video news Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos