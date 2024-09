(Adnkronos) – Un’Italia agli ultimi posti in Europa per quanto concerne le politiche di genere in tema di occupazione che consentano alle donne di scegliere liberamente. Se ne è parlato ieri durante l’evento “La sostenibilità economica e sociale di Danone Italia e della sua filiera” organizzato dall’azienda nell’ambito del G7 dell’Agricoltura e della Pesca, organizzato a Ortigia, il cuore della Siracusa antica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)