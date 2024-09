“Lavoro, Malaspina: ‘Aziende si pongano come un soggetto responsabile per promuovere la parità di genere’

(Adnkronos) – “È necessario che le aziende si pongano come un soggetto responsabile per aiutare”. A dichiararlo Sonia Malaspina, direttrice Relazioni istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità Danone Italia a margine dell’evento “La sostenibilità economica e sociale di Danone Italia e della sua filiera”, organizzato ieri pomeriggio dall’azienda durante il G7 Agricoltura e Pesca in corso a Ortigia. “La Danone ha iniziato il proprio percorso aziendale sulla parità di genere nel 2011 con 10 regole per supportare le donne che dopo la maternità vogliono rientrare nel mondo del lavoro -spiega Malaspina- e abbiamo ottenuto risultati straordinari, a partire dal 100% di madri che rientrano dopo la maternità e un tasso di natalità del 3%”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)