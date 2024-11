Lavoro, Vittimberga (Inps): “Trend mercato lavoro positivo, cresciuto numero occupati”

(Adnkronos) – Dal Rapporto “Emerge un trend del mercato del lavoro molto positivo, con un numero di occupati cresciuto nel 2023 e confermato nel 2024. Un lavoro tendenzialmente stabile e buono, nonché molto significativo non solo per il Pil e l’economia italiana, ma anche per la sostenibilità del sistema previdenziale, che di lavoro si nutre”. Così, Valeria Vittimberga, direttrice generale Inps, in occasione del seminario dal titolo “Le politiche attive del lavoro nel Rapporto Inps 2024”, organizzato presso l’Università Bocconi di Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)