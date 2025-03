LE DIV4S celebrano i 300 anni di “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi con “The 4 Seasons”

(Adnkronos) – In occasione dei 300 anni dalla pubblicazione de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, il gruppo vocale LE DIV4S – Italian Sopranos presenta The 4 Seasons, un’esperienza musicale che fonde lirica e innovazione in una celebrazione unica della celebre opera. L’evento, curato da 4OperaManagement, con arrangiamenti firmati dal Maestro Roberto Molinelli e organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, si è tenuto nella suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)