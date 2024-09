Learning Forum, Zecchino (Bosch): “Bosch Tech per far conoscere le sfide del Gruppo”

(Adnkronos) – “La nostra Corporate Academy permette ai 6000 collaboratori del Gruppo, al suo network e alle aziende esterne, di utilizzare nuove metodologie. Le tecniche evolvono di anno in anno e con Bosch Tech siamo vicini ai nostri clienti per aggiornare loro sulle sfide di trasformazione del Gruppo Bosch Italia e in generale, del gruppo Bosch nel mondo”. Così, Roberto Zecchino, deputy general manager & corporate vice president human resource south europe di Bosch, in occasione del Learning Forum di Comunicazione Italiana, a Milano, incentrato sulla formazione continua e il benessere. Il primo dei grandi eventi gratuiti della Well Week 2024, il festival itinerante della sostenibilità e del benessere. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)