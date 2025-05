Leone XIV, monsignor Prevost canta ‘Feliz Navidad’ in un filmato del 2014 – Video

(Adnkronos) – “Era il Natale del 2014, quando mi hanno presentato monsignor Robert Prevost” scrive in un post su X Miss Les che sui social si descrive come “una maestra con la passione per il canto” e che condivide il video in cui il futuro Pontefice Leone XIV canta ‘Feliz Navidad’. “Siamo rimasti incantati dalla sua semplicità” aggiunge, ricordando quella lontana giornata del 2014. “Non avremmo mai immaginato che quell’uomo sarebbe diventato il nuovo Papa” conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)