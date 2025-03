LetExpo: D’Onofrio (Edison Next), ‘Casa della mobilità sostenibile’

(Adnkronos) – “Qui ci troviamo nella casa della mobilità sostenibile ed Edison Next è una società del gruppo Edison che nasce per accompagnare territori e aziende lungo i percorsi di decarbonizzazione verso la transizione energetica”. Sono le parole di Luigi D’Onofrio, Senior Business Developer Hydrogen Department di Edison Next, alla quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)