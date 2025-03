LetExpo: Lo Vecchio (Adecco), ‘Grande opportunità per coltivare relazioni e partnership’

(Adnkronos) – “Per noi di Adecco essere qui a LetExpo è una grandissima opportunità e un’occasione per coltivare le relazioni e le partnership che abbiamo in essere, ma cercare anche di capire come farle crescere ulteriormente in un’ottica di opportunità futura”. Così Angelo Lo Vecchio, country president Adecco Group Italia, alla quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)