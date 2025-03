LetExpo: Sampaolesi (Uniolegal), ‘Importante momento di confronto con le aziende’

(Adnkronos) – “LetExpo rappresenta per noi un momento molto importante di confronto con le aziende che sono anche il nostro cliente. Il confronto e il dibattito è soprattutto incentrato sui nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Oggi si parla di modelli produttivi in totale contrapposizione a modelli del passato, non più basati solo sul successo e sul profitto, ma anche su modelli che prendono seriamente in considerazione la sostenibilità sociale e ambientale di un’impresa”. Così, Alessandro Sampaolesi, partner Uniolegal, in occasione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, giunto alla quarta edizione, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)