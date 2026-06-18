L’eurodeputata Montero in Parlamento contro Trump: “Buon compleanno Mr Genocidio” Video News 18 Giugno 2026 14:07 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘due nuove indicazioni per acalabrutinib’ Video News AdnTalks | Intervista a Francesco Boccia Video News Tumori, seno metastatico: Passoni, ‘oggi la ricerca permette di ridiscutere futuro’ Video News Tumori: Vitali (Daiichi Sankyo), ‘cancro al seno metastatico richiede una nuova narrazione’ Video News Tumori, seno metastatico: D’Antona (Europa Donna Italia), ‘incertezza si limita con informazione e Video News Tumori, seno metastatico: Degrassi (ANDOS Nazionale ETS), ‘psico oncologo figura cruciale’ Video News Tumori, mammella metastatico: al via II edizione di ‘In seno al futuro’, la campagna di Daiichi Video News Durigon: “Governo sta dando risposte al problema del calo demografico” Video News Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate Video News Severino: “Premio ABI Diversità e Inclusione straordinario” Video News Gli Iron Maiden a San Siro: “Suonare qui è un sogno che si realizza” Video News Demografia: Scarangella (Fs), ‘piani welfare cruciali per indirizzare bisogni delle persone’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.6 ° C 36.5 ° 33.2 ° 33 % 1.8kmh 12 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Sport Serie B, il 22 luglio il sorteggio dei calendari ad Ascoli: l’attesa per Arezzo, Carrarese, Empoli e Pisa Cronaca Sms truffa a nome del Cup: l’avviso dell’azienda Usl Toscana centro Cultura ed Eventi L’università di Pisa migliora la posizione globale nel Qs World University Rankings 2027 Politica Incendio a Vicopisano: “Il sindaco Ferrucci mediti le dimissioni visti i rapporti emersi con Delca Energy” Cronaca Trovato a San Rossore il primo nido di tartaruga marina in Toscana del 2026 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘due nuove indicazioni per acalabrutinib’ Video News AdnTalks | Intervista a Francesco Boccia Video News Tumori, seno metastatico: Passoni, ‘oggi la ricerca permette di ridiscutere futuro’ Video news Video News Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘due nuove indicazioni per acalabrutinib’ Video News AdnTalks | Intervista a Francesco Boccia Video News Tumori, seno metastatico: Passoni, ‘oggi la ricerca permette di ridiscutere futuro’