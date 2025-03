Linfomi, oncologo Pinto: “Cure innovative dalla prima linea alle successive e arte in reparto per umanizzare il viaggio dei pazienti”

(Adnkronos) – “I linfomi non-Hodgkin rappresentano una malattia molto frequente, con un’incidenza pari a quella del carcinoma alla vescica. Per le forme aggressive, la ricerca offre oggi cure innovative, dalla prima linea a quelle successive. E con il progetto ‘A cura dell’Arte’, gli spazi del reparto si trasformano in luoghi di sollievo e creatività” Lo ha Detto Antonio Pinto, direttore del Dipartimento di Ematologia e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale di Napoli , ideatore del progetto che ha coinvolto l’Accademia di Belle Arti di Napoli per decorare gli spazi di degenza accogliendo i suggerimenti dei pazienti.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)