Lombardia: Fontana e Guidesi annunciano nuovo piano strategico per attrarre investimenti esteri

(Adnkronos) – Il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi hanno presentato, a Palazzo della Regione a Milano, la propria strategia per attrarre investimenti esteri, con un piano rinnovato. La Regione è già leader in Italia per numero di progetti attratti, ma ora l'intento è rafforzare la propria posizione in Europa e nel mondo. Ad oggi, grazie ai servizi e alle iniziative messe in campo, sono state supportate oltre 600 aziende estere, di cui 71 hanno già avviato progetti di investimento, con ricadute stimate in 2,82 miliardi di euro di capital expenditure e 3.744 nuove assunzioni. Per quanto concerne, invece, i progetti attivi sono 288, concentrati in settori come semiconduttori e Industria 4.0, biotecnologie e farmaceutico, clean tech, energie pulite e Ict.