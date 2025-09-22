Lombardia: governatore Fontana, ‘non opprimere investitori stranieri con burocrazia imposta da Roma’

(Adnkronos) – “Bisogna favorire gli investimenti, bisogna mettere gli investitori stranieri nelle condizioni di non essere troppo oppressi dalla burocrazia che Roma, purtroppo, ci impone; cercheremo di agevolarli e aiutarli nel superare le pratiche. Io credo che questo modello funzioni, quindi, se invece di fare tante valutazioni complesse di carattere politico, si estendesse il modello Lombardia a una parte, almeno, del Paese, credo che potrebbe portare degli ottimi risultati”. Sono le parole di Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, in occasione della presentazione, a Palazzo Lombardia, della strategia lombarda per attrarre investimenti esteri con un piano rinnovato. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)