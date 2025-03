Losasso: “Return Academy: formazione e ricerca per una nuova cultura del rischio”

(Adnkronos) – “La Return Academy si afferma come il braccio formativo del progetto Return, con un focus scientifico e divulgativo per colmare il gap culturale sul rischio in Italia. La prima edizione, erogata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con il contributo di diversi atenei e partner, ha registrato un’ampia partecipazione nazionale, confermando il successo del modello interdisciplinare proposto.” Queste le parole di Mario Losasso, professore di Tecnologia dell’Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, responsabile didattico della Return Academy durante la visita didattica con un gruppo di allievi al Dipartimento della Protezione civile e alle sue sale operative a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)