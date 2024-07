‘Luci a San Siro’ nella notte milanese: l’ippodromo Snai diventa area polifunzionale

(Adnkronos) – 100 anni di storia e tanto futuro per l’ippodromo Snai San Siro di Milano che si arricchisce di una nuova pista del trotto, di una nuova ‘Tribuna del trotto’ completamente restaurata e della Gami, Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo.

Con l'evento aperto al pubblico "Luci a San Siro Trotto Grand Opening" Snaitech, proprietaria dell'Ippodromo milanese, ha voluto celebrare un importante traguardo: trasformare un impianto dedicato solo al galoppo, in un'arena polifunzionale in grado di ospitare tutte le discipline sportive equestri e coinvolgere il pubblico con un ricco palinsesto di intrattenimento fatto di concerti, eventi, mostre, iniziative culturali e progetti didattici per le scuole.