(Adnkronos) – “A Roma il 10% dei medici italiani, quindi nel nostro Paese in 15mila abbandonano ogni anno il Ssn per Gb, Usa, Israele e Paesi arabi’”. E alle violenze subite dal personale sanitario risponde: “Il medico pensa sempre di aiutare il prossimo. Esce di casa, quando va a lavorare, per salvare vite” —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)