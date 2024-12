Malattie croniche, in Italia costano 65 miliardi all’anno 

(Adnkronos) – In Italia, 24 milioni di persone convivono con malattie croniche, responsabili dell’85% dei decessi e di una spesa sanitaria di oltre 65 miliardi di euro all’anno. Patologie come scompenso cardiaco, diabete di tipo 2 e malattia renale cronica sono in aumento, complici l’invecchiamento della popolazione e i ritardi nella prevenzione e diagnosi.

Per affrontare questa sfida, The European House – Ambrosetti, con il supporto di AstraZeneca, ha realizzato un progetto innovativo: sei tavole rotonde regionali con oltre 40 esperti per ridisegnare la gestione della cronicità cardio-nefro-metabolica. I risultati, presentati durante l'evento "Ripensare le cronicità – L'impatto dell'innovazione per un SSN sostenibile che si è svolto a Roma, sottolineano il ruolo cruciale dell'innovazione farmaceutica per migliorare la vita dei pazienti e garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.