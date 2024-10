Malattie rare, psicologa Spinoglio: “Con Sma Talent School raccontiamo la nostra vita con la nostra voce”

(Adnkronos) – “Per molti anni la disabilità che porta la Sma è stata associata agli aspetti più grigi della malattia. Con Sma Talent School le persone con sma”, atrofia muscolare spinale, “hanno la possibilità di comunicare che non sono solo persone sulla sedie a rotelle. Attraverso la loro voce possono andare nel mondo e raccontare la propria vita” ha spiegato Simona Spinoglio, psicologa, educatrice, peer counsellor e cantoterapeuta a valle della presentazione di Sma Talent School. Un progetto sviluppato dai Centri Clinici NeMO, il network nazionale dei centri esperti per la cura e la ricerca sulle patologie neuromuscolari e da Famiglie Sma, l’Associazione nazionale di riferimento per questa patologia, insieme a Roche. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)