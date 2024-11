Manovra: Ciocchetti (Fdi), “Maggiori risorse per sanità, così più attrattivo il Ssn”

(Adnkronos) – “Stiamo cercando di mettere più risorse per rendere più attrattivo il Sistema sanitario nazionale per gli operatori sanitari. Nella manovra finanziamo un’integrazione alle borse di studio per le specializzazioni meno attrattive ma fondamentali per il Ssn”. Così il vicepresidente della commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Luciano Ciocchetti, a margine del convegno ‘Il valore sociale del pubblico impiego nel Ssn’ organizzato da Aaroi-Emac, il sindacato dei Medici anestesisti rianimatori e dell’emergenza-urgenza, tenutosi presso laSala della Regina della Camera dei deputati. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)