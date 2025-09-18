MARCO CONIDI: “L’amore e le canzoni mi hanno salvato la vita”

(Adnkronos) – La musica, l’Orchestraccia, il cinema, la tv, l’amore e la sua Roma. Tra ironia, sentimento e arte Marco Conidi si racconta con la consueta sincerità ospite del vodcast di Adnkronos. “La mia compagna Veronica mi ha cambiato la vita”, rivela. E sentire allo stadio il suo inno scritto per la ‘Magica’, ‘Mai sola mai’, continua ad emozionarlo come la prima volta. “Tra vincere a Sanremo e lo scudetto della Roma? La seconda senz’altro, non c’è partita”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)