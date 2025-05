Marina Berlusconi: “Preoccupata per quello che fa Trump” – Video

(Adnkronos) – “Ero preoccupata e sono preoccupata in generale per quello che Trump fa: se devo essere sincera, obiettivamente quelle che erano solo preoccupazioni durante la campagna elettorale si sono trasformate in realtà”. Così Marina Berlusconi, presidente del gruppo Mondadori, rispondendo a una domanda a margine dell’inaugurazione della rinnovata Rizzoli a Milano. “Sono bastati pochi giorni, parliamo di 100 giorni, per far vacillare le certezze su cui era stato costruito l’ordine politico ed economico del dopoguerra e per infliggere un colpo durissimo alla credibilità dell’America e dell’Occidente”, sottolinea. Poi alla domanda sul nuovo Papa Leone XIV e la possibilità che possa aiutare nelle relazioni con l’amministrazione Trump: “Speriamo”, dice. “Dai Papi ci si possono aspettare tanti miracoli, tante cose positive e speriamo che possano anche aiutare da questo punto di vista”, sottolinea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)